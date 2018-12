Perde il braccio nello scontro con un treno, sale in bici e se ne va

Ha perso un braccio dopo l'impatto con un treno, ma l'uomo si è rialzato e ha percorso alcune centinaia di metri in sella alla sua bicicletta prima di cadere a terra stremato. La vicenda inizia con la segnalazione del conducente del treno che verso le 15 di pomeriggio, ha segnalato l'investimento dell'uomo all'altezza delle campagne di Arluno, in provincia di Milano. Sul posto sono giunti i soccorritori, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno iniziato le ricerche. Sul luogo dell'incidente, però, hanno trovato soltanto i brandelli del braccio. Proseguendo le ricerche i soccorritori hanno trovato a qualche centinaio di metri di distanza anche l'uomo investito, un 47enne romeno, che nonostante il dolore e la grave ferita, era risalito sulla bicicletta percorrendo non poca strada. Il 47 enne è stato ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.