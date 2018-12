Un 43enne pregiudicato ha riportato una ferita al collo, dovuta a una coltellata, nella tarda serata di ieri 22 dicembre a Parabiago, in provincia Milano. L'uomo è stato notato da un passante, che ha allertato il 112. Ai soccorritori e ai carabinieri il ferito ha detto di essersi tagliato da solo, cadendo accidentalmente su un coltello che si trovava per terra. Trasportato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Sono in corso indagini per accertare la versione del 43enne, anche se le forze dell’ordine ritengono che si sia trattato in realtà di un'aggressione.