Trasporti, Trenitalia consegna tre nuovi treni a Trenord

Altri tre treni per il trasporto regionale e metropolitano della Lombardia sono stati consegnati da Trenitalia, Gruppo FS Italiane, a Trenord. A renderlo noto attraverso una nota è la stessa FS. I tre treni, un Vivalto, un Treno Alta Frequentazione e un'ALe582, si aggiungono agli otto già consegnati dallo scorso settembre ad oggi. Così, sono in tutto 11 i treni perfettamente funzionanti messi a disposizione da Trenitalia per consentire il rilancio del trasporto ferroviario regionale. Insieme ai treni, venti risorse di Trenitalia, fra macchinisti e personale di bordo, hanno già iniziato a lavorare in service per Trenord, garantendo 22 servizi giornalieri. "Trenitalia, nella piena consapevolezza della delicata situazione del trasporto in Lombardia, ha messo in campo il massimo sforzo per garantire a Trenord treni utili a migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari", conclude la nota.