Ospitaletto, sfregiò l'ex con l'acido: picchiata finisce in ospedale

Una donna di 30 anni, Elena Perotti, aveva sfregiato l'ex fidanzato con l'acido, ora finisce in ospedale dopo essere stata picchiata, probabilmente in ambito familiare. Su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri: la donna era stata condannata a otto anni per aver versato nel 2012 dell'acido addosso all'ex fidanzato William Pezzulo oggi invalido al 100%.

Il fatto

Ne dà notizia Il Giornale di Brescia: la giovane non ha sporto denuncia, ma con una prognosi di 40 giorni l'inchiesta è stata avviata d'ufficio. Elena Perotti è madre di due figli, il primo che ha riconosciuto solo lei, mentre il secondo è nato dal matrimonio con un ragazzo conosciuto in comunità. Proprio in questi giorni è in attesa della decisione della Cassazione, che si deve pronunciare sul futuro dei due bambini, di sei e tre anni, che il tribunale di Brescia le ha tolto.