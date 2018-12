Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano sabato nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C. Domenica invece, cieli grigi o nebbiosi con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni nel resto della Lombardia

La rimonta dell'alta pressione garantirà tempo stabile nei prossimi giorni. Persisterà tuttavia un discreto rischio di nebbia sulla pianura padana, specie nelle ore più fredde del giorno, mentre correnti occidentali trasporteranno fronti nuvolosi verso le Alpi, che potranno dar luogo a locali fenomeni sulle zone confinali alpine.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C. A Bergamo domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C.

Le previsioni a Cremona

A Cremona sabato tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. Domenica invece, tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9 µg/m³.