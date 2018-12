Varese, incendio in un’abitazione di Castiglione Olona

Un incendio si è sviluppato nella notte tra ieri e oggi, venerdì 21 dicembre, in un’abitazione di Castiglione Olona, nel Varesotto. Lo si apprende da un comunicato stampa pubblicato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Comando provinciale, giunti attorno all’1 di notte con diversi automezzi. Il rogo è stato spento ed è stata messa in sicurezza l’area. Sono in corso gli accertamenti necessari per stabilire le cause che hanno scatenato l’incendio.