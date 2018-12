Polizia dona 500 chili di alimenti a comunità per minori nel Milanese

Consegnati dalla polizia di Milano oltre 500 chili di alimenti alla casa di accoglienza per minori e maggiorenni in difficoltà 'Kairos' di Vimodrone nel Milanese. L’iniziativa è stata portata avanti dal questore di Milano Marcello Cardona, insieme agli agenti del Commissariato di Lambrate e in collaborazione con la Barilla. All'incontro, organizzato in occasione dello scambio degli auguri di Natale, erano presenti anche la dirigente di Polizia Anna Bruno e il sindaco di Vimodrone Dario Veneroni. Don Gino Bordi, gestore della comunità, ha ringraziato "di cuore" la polizia per la donazione.