Meteo a Milano: le previsioni di oggi venerdì 21 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Al mattino ancora molte nubi ovunque ma ormai asciutto, salvo per residue pioviggini sul mantovano. Tendenza ad ampie aperture a partire dai settori occidentali, seppur con formazione di banchi di nebbia estesi sulle pianure, specie dalla sera. Clima freddo tipico del periodo.

Le previsioni a Varese

A Varese nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Brescia

A Brescia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9 µg/m³.