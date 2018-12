Cremona, trasportavano in auto 143 volatili: la polizia li denuncia

La polizia stradale ha denunciato due persone perché trasportavano in auto volatili in condizioni incompatibili con la loro natura. Ora sono indagate in stato di libertà.

Il controllo

Nella serata del 18 dicembre una pattuglia della polizia stradale di Cremona ha fermato un'auto durante un normale controllo sulla A21. Gli agenti hanno notato che sui sedili posteriori vi era un telo che copriva dei contenitori, da cui provenivano degli insoliti rumori. Nei contenitori c'erano 143 uccelli, tutti di specie diverse, nessuno dei quali provvisto di anello identificativo e della documentazione necessaria.

La denuncia

Gli uccelli sono stati affidati alla polizia locale, che ha provveduto alla loro liberazione in un adeguato habitat naturalistico. Gli occupanti del veicolo sono indagati in stato di libertà per i reati di ricettazione e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.