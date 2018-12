Cremona, guida senza patente e finge di essere il gemello: denunciato

La polizia stradale di Cremona ha denunciato un uomo di 42 anni, sorpreso a guidare senza patente. Questa gli era stata revocata dalla Prefettura a causa delle numerose infrazioni precedenti: l'uomo era stato fermato più volte mentre guidava malgrado la sospensione della patente, avvenuta dopo un incidente in cui era rimasto coinvolto e per cui era indagato per omicidio stradale.

Il controllo

Il 16 dicembre una pattuglia della polizia stradale, nell'ambito del potenziamento dei servizi di controllo in occasione delle festività, ha fermato un'auto di grossa cilindrata, alla cui guida c'era il 42enne, nato a Crotone ma residente in città e già noto alle forze dell'ordine.

Indagato per omicidio stradale

Nell'agosto 2017 l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale era deceduta una persona, e per tale motivo era indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. A seguito dell'episodio gli era stata sospesa la patente di guida. Nei mesi successivi era stato trovato a circolare per ben tre volte, seppur privo di patente, e sanzionato di conseguenza. In una circostanza l'uomo aveva anche cercato di eludere i controlli degli agenti dichiarando una falsa identità ed esibendo i documenti del fratello gemello, ma, scoperto dai poliziotti, era stato denunciato.

L'ultimo controllo

Durante l'ultimo controllo il 42enne ha immediatamente ammesso di non essere in possesso della patente di guida, che nel frattempo era stata revocata dalla Prefettura di Cremona. Gli agenti della Stradale lo hanno quindi denunciato e hanno provveduto a porre il veicolo sotto sequestro.