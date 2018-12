Sondrio, fermano bracconiere: denunciato per possesso di arma alterata

Un 70enne residente a Cedrasco, in provincia di Sondrio, è stato fermato lungo un sentiero dei boschi di Colorina dagli agenti della polizia provinciale che lo hanno sorpreso con un fucile a canne rigate calibro 223 con colpo in canna e numerose munizioni, sequestrate nel suo zaino e nell’abitazione perquisita. Il fucile era dotato anche di un silenziatore lungo oltre 30 centimetri e di un'ottica di precisione per la mira di cervi e camosci.

Brocconiere denunciato

Il bracconiere, dopo ulteriori controlli nella caserma dei carabinieri di Berbenno, in provincia di Sondrio, è stato denunciato alla Procura per diversi reati, fra cui il possesso di arma alterata e non denunciata alle autorità di pubblica sicurezza. Nei guai è finito anche per caccia di ungulati in periodo di divieto.