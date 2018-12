La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino. Formazioni nebbiose estese e persistenti dal pomeriggio ed in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Al mattino ancora molte nubi ovunque ma ormai asciutto, salvo per residue pioviggini sul mantovano. Tendenza ad ampie aperture a partire dai settori occidentali, seppur con formazione di banchi di nebbia estesi sulle pianure, specie dalla sera. Clima freddo tipico del periodo.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi al mattino. formazioni nebbiose estese e persistenti dal pomeriggio ed in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,6 µg/m³.