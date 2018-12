Va a fuoco un mezzo dell'Amsa a Segrate: nessun ferito

Una motospazzatrice dell'Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali) ha preso fuoco per cause ancora da accertare in via Buozzi, a Segrate, in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 7 di mercoledì 19 dicembre. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il conducente e il passeggero del mezzo sono riusciti a uscire dall'abitacolo ai primi segnali di fumo, e hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono stati registrati feriti.