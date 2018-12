La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 13mm di pioggia e 0.1cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Una perturbazione atlantica determina un peggioramento del tempo in Lombardia con nuvolosità in generale aumento fin dal mattino e primi fenomeni in risalita dal pavese e in estensione tra pomeriggio e sera a gran parte della regione. Neve fino a quote basse, generalmente di bassa collina, ma possibile anche in pianura sui settori occidentali tra sera e notte. Temperature senza variazioni di rilievo con clima freddo.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. in serata deboli nevicate, sono previsti 1mm di pioggia e 6.3cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 39,6 µg/m³.