Incendio in un capannone nel Pavese: bruciati materiali edili

Un capannone in cui erano stoccati ingenti quantitativi di legname e altro materiale per l'edilizia è stato quasi completamente distrutto da un incendio. È accaduto nella notte tra il 17 e il 18 dicembre a Giussago, a pochi chilometri da Pavia. A lanciare l'allarme sono stati gli agenti della polizia locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme, che hanno quasi interamente mandato in fumo l'intera struttura. Ancora da accertare le cause dell'incendio.