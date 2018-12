La situazione meteo in città

A Milano cieli grigi o nebbiosi con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

La rapida perturbazione giunta ieri sul Nord Italia si allontana verso Est, favorendo un miglioramento. Avvio di giornata con molte nubi e residui fenomeni sulle pianure sud-orientali, ma nel corso del giorno subentreranno ampie schiarite da Ovest fino a cieli poco nuvolosi. Possibilità di banchi di nebbia dalla sera sulle medio-basse pianure occidentali. Temperature senza variazioni di rilievo.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -7°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni a Mantova

A Mantova tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.