In tutto sono otto le persone ricoverate per un'intossicazione da monossido di carbonio, tra loro ci sono anche tre minorenni, nessuno è in pericolo di vita. L'allarme è stato dato nella mattina di lunedì 17 dicembre, intorno alle 5.30. Secondo quanto emerso, un 57enne marocchino è rientrato nel suo appartamento di Pogliano Milanese, dove ha trovato moglie, figli e cognata in preda a un malore. L'uomo ha subito allertato i soccorsi. A quanto sembra a causare l'intossicazione dei familiari sarebbe stato un braciere, alimentato a carbonella, lasciato acceso durante la notte per scaldare l'abitazione. Gli intossicati sono stati portati negli ospedali di Rho, Garbagnate Milanese e Saronno, nessuno risulta essere in pericolo di vita.