False segnalazioni sull'escursionista scomparso in Valmalenco

"Mattia, il giovane che state cercando, lo abbiamo visto abbracciato a un uomo mentre in compagnia di altre persone si apprestava a entrare in un locale pubblico". La segnalazione è arrivata da Abbiategrasso, in provincia di Milano, ma il presunto avvistamento si è rivelato falso.

I controlli

I carabinieri di Sondrio hanno subito messo in azione i colleghi della Compagnia milanese per le opportune verifiche: il giovane in questione non era però Mattia Mingarelli, il 30enne agente di commercio di Albavilla (Como) scomparso nel nulla venerdì 7 dicembre nella zona del rifugio Barchi, sopra la località San Giuseppe, a 1700 metri, nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio.

Ricerche ancora senza esito

Le ricerche del 30enne non hanno ancora dato esito. Stando a una seconda segnalazione, fornita da una persona sensitiva, il cadavere di Mingarelli si sarebbe trovato all'interno di una cava di granito di Lanzada, in provincia di Sondrio. A seguito di un controllo anche questa segnalazione si è rivelata falsa.