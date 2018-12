Pavia, sbaglia strada e fa inversione: incidente sulla tangenziale

La tangenziale est di Pavia è rimasta chiusa al traffico per un'ora nella mattina di domenica 16 dicembre a causa di un incidente, avvenuto verso le 10, che ha coinvolto due auto. Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente di una vettura si sia accorto di aver sbagliato strada e avrebbe quindi effettuato un'inversione di marcia. L'auto dietro di lui, però, non è riuscita a frenare in tempo e ha colpito il primo veicolo. L'urto è stato violento. Le quattro persone che viaggiavano sulle due auto, due uomini di 72 e 62 anni e due donne di 67 e 62 anni, sono state subito soccorse dai medici del 118 e trasportate al Policlinico San Matteo di Pavia, tre di loro sono state ricoverate in codice giallo e una in codice verde, nessuno sembra essere in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.