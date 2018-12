Milano, incendio in un palazzo Aler: distrutti tetto e sottotetto

Un incendio si è sviluppato, questo pomeriggio, in un palazzo Aler a Milano, e ha distrutto il tetto e il sottotetto. L’edificio in cui è scoppiato il rogo si trova in via Lorenteggio 181. Secondo quanto si apprende, sono venti le famiglie che risiedono nello stabile. Al momento non risultano esserci persone intossicate. Le fiamme sono state domate, ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul luogo dell'incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale e gli agenti hanno agevolato le code di auto che si sono formate in via Inganni.