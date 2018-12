Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 16 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera, sono previsti 0.9mm di pioggia e 1.4cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

All'interno del flusso occidentale si inserisce una nuova rapida perturbazione. Nuvolosità in generale aumento, fin dal mattino sui settori occidentali, fino a cieli molto nuvolosi o coperti ovunque. Tra pomeriggio e sera anche deboli precipitazioni in estensione un po' a tutti settori, nevose fino a quote molto basse. Temperature in calo nei valori massimi, specie ad ovest. Venti deboli variabili.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli nevicate dalla serata, sono previsti 1.6cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -5°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a pioggia mista a neve, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16 µg/m³.