Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Correnti secche nord-orientali favoriscono una bella giornata soleggiata su tutta la Lombardia. Cieli pressochè sereni e con gelate diffuse nottetempo e al mattino, con temperature sui -3/-5°C. Valori diurni intorno a 5-6°C. Ventilazione molto debole in pianura, qualche rinforzo da Nordest in quota.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -7°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli nevicate dalla serata.

Le previsioni a Mantova

A Mantova bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a pioggia mista a neve.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 30,6 µg/m³.