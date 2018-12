La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Umide correnti meridionali pilotano un modesto fronte sulla Lombardia responsabile di nuvolosità diffusa in risalita da Sud. Qualche debole fenomeno possibile su pianure meridionali, pavese e a ridosso delle Prealpi, nevoso a quote collinari. Generalmente asciutto altrove con con qualche apertura in più sulle Alpi. Temperature in calo soprattutto nei massimi, con clima freddo e pienamente invernale.

Le previsioni a Brescia

A Brescia nubi sparse alternate a schiarite, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,9 µg/m³.