Corsico, morto ragazzo di 23 anni investito da un suv alla fermata del bus

È morto all'ospedale Niguarda Angelo Delas Alas, il giovane di 23 anni investito da un suv che ha travolto alcune persone che aspettavano l'autobus a Corsico in provincia di Milano. Il ragazzo dopo l’incidente aveva riportato gravissimi traumi al cranio. Fin dai primi soccorsi era apparso in condizioni disperate. Ancora da accertare l'ipotesi che il conducente dell'auto fosse distratto dall'uso del cellulare. Sono ancora in ospedale i due ragazzi di 16 anni che hanno riportato ferite più lievi.

Da accertare la dinamica dell'incidente

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Corsico. Non si esclude che il conducente si sia distratto mentre era al cellulare ma occorrerà attendere l'analisi del traffico telefonico per averne certezza. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbero stati trovati segni di frenate sull'asfalto. La vettura si è schiantata a velocità sostenuta contro il gruppo di ragazzi, poi ha proseguito la corsa abbattendo un cartello di stop e un palo della luce prima di fermarsi contro alcune auto in sosta.