Caravaggio, applicata libertà vigilata per stalker di Michelle Hunziker

A un uomo di 37 anni, di Fornovo San Giovanni, nella Bassa bergamasca, i carabinieri hanno notificato una misura di sicurezza personale provvisoria della libertà vigilata. L'uomo era imputato davanti al tribunale di Milano per stalking, riguardo a fatti risalenti all'autunno del 2016 e commessi ai danni di Michelle Hunziker.

Email al Gabibbo

In particolare, il 37enne avrebbe inviato diverse email al Gabibbo con allegate foto di nudi femminili e di un coltello. La conduttrice già in passato aveva subito atti persecutori. Per l'uomo l'aver utilizzato mezzi informatici e telematici ha costituito un'aggravante. La misura applicata da oggi prevede anche una cura per il 37enne in una struttura sanitaria.