La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Insiste un flusso di tese correnti nord-occidentali al cui interno si inserisce una rapida perturbazione diretta al Centro-Sud. In Lombardia tendenza ad aumento delle nubi, specie nella seconda parte del giorno e sui settori meridionali, ma con fenomeni generalmente assenti. Temperature in calo anche in pianura con clima pienamente invernale.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,9 µg/m³.