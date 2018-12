Corsico, auto travolge persone che aspettano il bus: quattro feriti

Quattro feriti in un incidente a Corsico in provincia di Milano: sono state travolti da un'auto alla fermata dell'autobus sulla nuova Vigevanese. Il conducente della vettura ha perso il controllo della macchina, per cause ancora da accertare, e si è schiantato contro la pensilina travolgendo le persone in attesa. Un giovane di 23 anni, trasportato alla clinica Humanitas di Rozzano, è grave. Feriti in modo meno grave due ragazzi di 16 e 26 anni. I carabinieri di Corsico sono sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.