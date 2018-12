Incidenti stradali, scontro a Soresina: muore artigiano

Incidente stradale a Soresina, in provincia di Cremona, lungo laprovinciale 89. Un'auto che parte in testacoda e un'altra che si ribalta rovesciandosi in un campo: è morto il conducente di quest'ultima vettura, Alberto Tacchinardi, di 50 anni. La tragedia è avvenuta ieri, lunedì 10 dicembre. L'uomo, titolare di una nota azienda artigianale, è morto sul colpo.

Ferito un secondo uomo coinvolto

Ferite lievi, invece, per l'altro automobilista coinvolto, un uomo di 76 anni originario di Romanengo (Cremona), ma residente a Soresina. Trasportato in eliambulanza a Cremona, non è in pericolo di vita.