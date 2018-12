La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Insistono ancora correnti settentrionali sul Nord Italia, che garantiscono una bella giornata di sole su tutta la regione. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi salvo per qualche addensamento residuo sulle dorsali di confine. Residua ventilazione settentrionale a tutte le quote. Temperature in lieve calo a tutte le quote, ma massime comunque intorno ai 10-12°C in pianura.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova il sole splenderà per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Varese

A Varese bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria nelle città della Lombardia per oggi, martedì 11 dicembre, risulta buona.