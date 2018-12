Incidente lungo l'autostrada A8 Milano-Varese, tre feriti

Quattro auto e due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la A8 Milano-Varese. Società Autostrade ha fatto sapere che è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con l'A9 Lainate-Chiasso e lo svincolo di Fiera Milano in direzione Milano e tra il bivio con l'A4 Milano-Brescia e Milano Nord in direzione di Varese. L'incidente è avvenuto martedì 11 dicembre, nello scontro sono rimaste ferite tre persone, uno dei mezzi pesanti si è ribaltato, mentre il secondo è finito parzialmente nella corsia della carreggiata opposta, in direzione di Milano. Sul posto sono intervenuti i sanitari, il personale di Autostrade, le pattuglie della polizia Stradale e i Vigili del fuoco. Si registrano cinque chilometri di coda in direzione di Milano e quattro in direzione opposta.