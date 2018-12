Bergamo, fuga di gas: esplosione in cucina, muore pensionato

Un uomo di 71 anni è morto a seguito delle gravi ferite e ustioni riportate in un incidente domestico, avvenuto sabato, 8 dicembre, a Santa Brigida, in valle Brembana, provincia di Bergamo. In casa del pensionato infatti si era accumulato del gas a causa di una perdita. L’uomo, Carlo Calvi, non si era accorto dell’ambiente saturo e aveva acceso un fornello della cucina, scatenando un’esplosione. A causa dello scoppio l’uomo era stato sbalzato per terra, rimanendo privo di sensi. Il 71enne è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma le ferite riportate ne hanno causato il decesso.