Milano, guasto sulla linea metropolitana M1 tra Lima e Pagano

Circolazione bloccata stamani, lunedì 10 dicembre, a Milano, per un ampio tratto della linea metropolitana. A causa di un guasto verificatosi sulla Linea 1 il servizio è stato sospeso in entrambe le direzioni in un ampio tratto del centro città, nello specifico tra le stazioni della linea rossa di Lima e Pagano. Dopo uno stop di circa 20 minuti la metro ha ripreso a transitare regolarmente su tutta la tratta, anche se in modo un po' rallentato. La circolazione è stata sospesa intorno alle 9.50, per consentire "un intervento necessario ad un binario nella stazione di Duomo a seguito di un momentaneo guasto - ha precisato Atm -. Trenta bus sostitutivi sono stati immessi in servizio sulla tratta interrotta".