La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Le correnti nord-occidentali favoriscono una nuova giornata ampiamente soleggiata sulla Lombardia, dove avremo cieli pressoché sereni su tutte le pianure e Prealpi. Addensamenti nuvolosi limitati solo alle zone alpine di confine, dove a intermittenza avremo del nevischio oltre i 1000-1200m di quota. Clima mite in pianura, fino a 13-15°C. Ventilazione ancora moderata nord-occidentale nei bassi strati, a tratti intensa da Nordovest in quota.

Le previsioni a Como

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.