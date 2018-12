Droga, arresti per spaccio tra Lodi, Pavia e Milano

I carabinieri del Nucleo investigativo di Lodi, in un'operazione definita "banana 2018", coordinata dalla locale procura, hanno portato cinque persone in carcere, ne hanno posto quattro ai domiciliari e hanno notificato l'obbligo di dimora ad altre due per detenzione di stupefacenti in concorso. Le ordinanze di misura cautelare sono state emesse dal Gip del Tribunale di Lodi. Tutti i destinatari sono pregiudicati per reati specifici e sono residenti nelle province di Pavia, Milano e Lodi. Secondo gli accertamenti svolti durante le indagini del Nucleo investigativo, gli indagati gestivano un giro per il traffico di cocaina, hashish e marijuana.

L'attività della banda

La banda, per attirare i clienti, realizzava veri e propri messaggi con diciture tipo: "Sono arrivate banane buone (banane per dire cocaina e hashish, ndr) accorrete in massa" e utilizzavano WhatsApp criptandone i contenuti. I carabinieri hanno potuto appurare che da marzo a luglio di quest'anno la banda avrebbe smerciato un chilogrammo di cocaina, nove chilogrammi di hashish e 12 chilogrammi di marijuana. Lo spaccio avveniva a Lodi e dintorni, fino a Sant'Angelo Lodigiano, e nel pavese a Torrevecchia Pia. L'approvvigionamento, invece, avveniva tra Assago, in provincia diMilano, e San Giuliano Milanese. Il giro d'affari si aggirava, secondo le stime, intorno a 90.000 euro ogni tre mesi.





