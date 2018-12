Cantù, 21enne usa spray urticante in un locale: nessun ferito

Un ragazzo di 21 anni, residente a Mariano Comense, ha usato uno spray urticante in un locale serale pieno di giovani, denominato ‘Spazio’, a Cantù, in provincia di Como. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica ed è avvenuto a meno di 24 ore dalla tragedia che si è consumata a Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui hanno perso la vita cinque ragazzi e una mamma. A dare notizia dell’accaduto è stata oggi La provincia di Como.

Nessun ferito

Il 21enne ha detto di aver usato lo spray per difendersi da un’aggressione ma al momento non sono stati trovati riscontri alla sua giustificazione. Per fortuna non ci sono stati feriti e nemmeno ricoveri. Al loro arrivo, i carabinieri hanno visto diversi ragazzi uscire dal locale con gli occhi rossi e tossendo, ma il deflusso è stato regolare e il 118 non ha dovuto trasportare nessuno.