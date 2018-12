La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Insistono intense correnti nord-occidentali, all'interno delle quali sopraggiungerà un nuovo impulso freddo nella seconda parte del giorno. Giornata ben soleggiata in pianura, con cieli limpidi e ventilazione occidentale anche vivace. Addensamenti nuvolosi sulle Alpi di confine, associati a precipitazioni specie dal pomeriggio-sera, anche moderate e in locale e fugace sconfinamento sulle Prealpi. Neve oltre i 1600-1700m, ma in calo durante la sera. Temperature miti in pianura, fin sui 12-13°C.

Le previsioni a Como

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 29 µg/m³.