Merate, quarantenne accoltellato sotto casa: è grave

Un quarantenne è stato accoltellato e ferito in maniera grave ieri sera 8 dicembre a Merate, cittadina della Brianza in provincia di Lecco. Gli aggressori sarebbero due individui giunti in auto sotto casa sua, in via De Gasperi. È stato subito lanciato l'allarme: sul posto sono giunti i carabinieri del vicino comando.

Condizioni critiche

Le condizioni dell'uomo, ricoverato d'urgenza, sono state definite molto critiche. In tutta la zona sono scattate le ricerche degli aggressori. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per cercare di stabilire le cause dell'aggressione.