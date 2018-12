Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Le correnti ruotano dai quadranti settentrionali favorendo rasserenamenti fin dal mattino sulla Lombardia a partire da Ovest. Residua nuvolosità sulle pianure orientali al mattino e nel corso del giorno lungo i crinali alpini di confine qui, con qualche fiocco di neve. Temperature in calo in alta montagna, in aumento alle quote medio-basse per venti di caduta con valori in pianura fino a a 14-16°C. Venti da Nord a tratti forti in alta montagna, da Ovest-Nordovest sulle pianure.

Le previsioni a Como

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia.

Le previsioni a Brescia

A Brescia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2100m.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,7 µg/m³.