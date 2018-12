Trenord, sciopero della Cub Trasporti domenica 9 dicembre

Trenord ha annunciato possibili disagi per gli utenti a causa dello sciopero indetto dalla Cub Trasporti per domenica 9 dicembre. Lo sciopero è stato proclamato dalle ore 03:00 di domenica 9 dicembre alle 02:00 di lunedì 10 dicembre. Il servizio ferroviario regionale - si legge in una nota - potrà subire variazioni di percorso e cancellazioni. Trattandosi poi di una giornata festiva, non sono previste le tradizionali fasce di garanzia alla mattina e alla sera. Per l'aeroporto di Malpensa sono previsti invece autobus sostitutivi da Milano Cadorna e da Stabio (Svizzera).