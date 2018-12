Milano, in vendita per Natale abeti dei boschi devastati dal maltempo

Abeti provenienti dai territori del Nord-Est devastati dal maltempo saranno in vendita a Milano, in un’iniziativa volta a sostenere la ripresa delle zone colpite. Gli alberi caduti, recuperati da Coldiretti, Federforeste e Pefc, e trasportati nel capoluogo lombardo, potranno quindi essere ‘adottati’ e vestiti a festa. L’iniziativa avrà luogo domani, sabato 8 dicembre, al mercato agricolo coperto di Porta Romana, in via Friuli. Sarà possibile acquistare gli abeti dalle 9.30 alle 14.

Le altre iniziative

A fare da contorno, molte altre iniziative dedicate alla solidarietà e alla sostenibilità. Sarà presente un esperto che guiderà nella scelta e spiegherà come riciclare al meglio la pianta dopo le feste. Si terranno inoltre uno workshop per la realizzazione di addobbi 'al naturale' e uno per creare composizioni floreali utilizzando contenitori riciclati.