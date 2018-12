Incidenti stradali, 12enne investita su strisce a Cassano D'Adda

Stava attraversando le strisce pedonali, quando è stata investita da un'auto guidata da un 41enne all'incrocio tra via Quintino di Vosa e via Frati della Mensa, a Cassano d'Adda, in provincia di Milano. La vittima è una studentessa di 12 anni, che è stata trasportata all'ospedale Santa Maria delle Stelle a Melzo (sempre in provincia di Milano) con un trauma cranico. Da quanto trapela, le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'automobilista è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo: si ipotizza si sia distratto alla guida.