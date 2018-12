La situazione meteo in città

A Milano tempo nebbioso per gran parte giornata. Peggioramento in serata con deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un debole campo di alta pressione protegge inizialmente la Lombardia garantendo stabilità atmosferica e ampi spazi soleggiati, attenzione tuttavia alla formazione di nebbie anche fitte e persistenti sulle zone di pianura. In serata arriva un rapido fronte perturbato con primi fenomeni in arrivo sui settori sud-occidentali e in estensione notturna ai restanti settori. Quota neve in calo nella notte a 1400-1500 m sulle Alpi e 1500-1700 m sulle Prealpi. Più alta su Appennino.

Le previsioni a Como

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Brescia

A Brescia tempo nebbioso per gran parte giornata. peggioramento in serata con deboli piogge, sono previsti 6.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 42,3 µg/m³.