Milano, incidente stradale: morto pedone investito

È morto dopo oltre due settimane Sergio Agati, il 78enne, investito a Milano, lo scorso 18 novembre. L’uomo era ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli. L’incidente era avvenuto in via Bazzini. L’anziano era stato investito da un Mercedes classe V, che stava facendo retromarcia. Il 78enne abitava nella stessa via e, a seguito dell’incidente, era stato portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi, tanto da essere trasferito in rianimazione. L'investitore, un uomo di 45 anni, è stato denunciato per omicidio stradale dagli agenti della polizia locale.