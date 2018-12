Milano, bisca clandestina scoperta grazie alla denuncia di una mamma

Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, la polizia di Stato ha scoperto una bisca clandestina a Milano e ha indagato, in stato di libertà, dieci cittadini del Bangladesh per il reato di gioco d'azzardo. Gli indagati sono stati colti in flagrante dagli agenti del commissariato Comasina.

La segnalazione della mamma

A diffondere i dettagli sull'operazione è la Questura. Gli investigatori sono partiti dalla segnalazione di una donna italiana, sposata con un bengalese, che la scorsa settimana ha raccontato al dirigente del commissariato Antonio D'Urso di essere preoccupata per il figlio. "La donna mi ha atteso al termine di un incontro con i comitati di quartiere - ha spiegato D'Urso - per spiegarmi che il figlio 17enne, pur guadagnando una buona cifra lavorando come carpentiere, era sempre senza soldi e temeva fosse finito in un giro di scommesse".

Gli appostamenti davanti al minimarket

Le indagini si sono quindi concentrate su un minimarket in via San Genesio, gestito da un bengalese e già segnalato altre volte alle forze dell'ordine. L'appostamento davanti al negozio ha avuto successo la notte del 4 dicembre, quando gli agenti hanno visto diverse persone entrare e poi sparire al suo interno. Dopo aver individuato un cliente, uscito dal market con una birra in mano, in evidente violazione del divieto imposto al locale dopo le 22, gli agenti sono entrati in azione. Sotto un espositore è stata scoperta una botola con una scala che conduceva a una stanza, occupata da una ventina di persone.

Il proprietario ha tentato invano di dare l'allarme urlando, ma i giocatori non sono riusciti a nascondere il materiale.

Denunciato anche il figlio della donna

Sui tavoli da gioco c'erano 200 euro, carte e legnetti utilizzati per un gioco bengalese. Le persone sedute sono state denunciate: tra di loro c'è anche il figlio della donna che ha effettuato la segnalazione.

A breve potrebbe arrivare la sospensione della licenza per il 52enne che gestisce il minimarket.