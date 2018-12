La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. in serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Transita un veloce fronte inserito nel flusso atlantico occidentali che determinerà un avvio di giornata con molte nubi, ma con fenomeni generalmente assenti. Tendenza a maggiori schiarite verso sera. Temperature con poche variazioni, superiori alle medie del periodo, specie nei valori minimi. Ventilazione debole al suolo.

Le previsioni a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cremona

A Cremona giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 42,3 µg/m³.