Varese, ricatta ex cliente: arrestata una prostituta

Una prostituta è stata arrestata a Varese, insieme con il compagno, per estorsione nei confronti di un suo ex cliente.

La donna, una 43enne di origini polacche, che si prostituiva in casa per conto del compagno italiano di 54 anni, aveva ricattato l'uomo chiedendogli una somma di 500 euro per non rivelare alla moglie di quest'ultimo le scappatelle extraconiugali.

La cifra, però, aumentava con il passare dei giorni. La vittima ha così deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri di Varese, che hanno fatto scattare il blitz nell'abitazione della polacca.