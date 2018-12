La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio. cieli nuovamente molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Giornata caratterizzata da tempo soleggiato su Alpi, Prealpi e alte pianure, con al più il transito di nubi alte e stratiformi. Sulle medio-basse pianure nebbie diffuse, anche persistenti lungo il Po specie verso il cremonese e mantovano. Tendenza ad aumento delle nubi in serata. Clima non particolarmente freddo per il periodo, soprattutto sulle aree non interessate dalla nebbia. Venti molto deboli in pianura, più sostenuti in quota con componente occidentale o nord-occidentale.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,2 µg/m³.