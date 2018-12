Monza, sorpreso mentre manomette le telecamere delle Poste: arrestato

Un 39enne, incensurato, è stato arrestato questa mattina a Lesmo, in provincia di Monza, dai carabinieri per tentata rapina in un ufficio postale. Ad avvisare il 112 è stato un passante che, camminando nei pressi dell'ufficio postale, ha notato l'uomo appiccicare dei fogli sulle telecamere di video-sorveglianza esterne. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato il 39enne pronto a entrare in azione, con indosso guanti e occhiali da sole e un taglierino in tasca. Ai carabinieri ha detto di essere un disoccupato bisognoso di denaro.