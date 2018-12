Milano, sorpreso con 13 cellulari rubati: arrestato 45enne

Un egiziano di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione dopo essere stato sorpreso in piazzale Cuoco, a Milano, con 13 cellulari rubati e 5.200 euro in contanti. I militari della compagnia Monforte Vittoria hanno fermato l'uomo intorno alle 8.30 di domenica 2 dicembre, all'uscita del mercato delle pulci che si tiene tutte le domenica in piazzale Cuoco e da tempo al centro delle polemiche per la quantità di merce rubata presente sulle bancarelle. Il nordafricano fermato è stato trovato in possesso di 13 smartphone di diverse marche del valore complessivo di 6.500 euro.