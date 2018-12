La situazione meteo in città

A Milano giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Correnti miti e un po' umide da ovest-nordovest investono la regione alpina. L'arco alpino protegge il territorio lombardo garantendo una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, salvo per nebbie o nubi basse sulle zone di pianura. Situazione diversa per i settori alpini di confine interessati da addensamenti nuvolosi, deboli precipitazioni e venti anche intensi. Temperature in sensibile aumento in media-alta montagna, stazionarie o quasi a bassa quota. Venti in prevalenza deboli in pianura e in generale a bassa quota, più intensi in medio-alta montagna da ovest-nordovest con ulteriori rinforzi sui settori di confine.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 35,5 µg/m³.